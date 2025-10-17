VG-Rathaus Montabaur Handwerk kritisiert Preisdruck auf beauftragte Firmen 17.10.2025, 15:30 Uhr

i Noch laufen im neuen Rathaus der VG Montabaur Bauarbeiten. Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Montabaur profitiert beim Bau ihres neuen Rathauses finanziell davon, dass Handwerker weitgehend an Angebote gebunden sind, die sie vor Anstieg der Baupreise abgegeben haben. Das kritisiert nun die HwK im Westerwald.

Die Baukosten für das neue Rathaus der Verbandsgemeinde (VG) Montabaur sind im Laufe der Zeit deutlich gestiegen. Sie wären jedoch noch höher, wenn die beauftragten Handwerksunternehmen nicht an ihre Angebote gebunden wären, die sie bereits vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg abgegeben haben.







Artikel teilen

Artikel teilen