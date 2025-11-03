Burger-Genuss am Alten Markt Hamann’s Local Kitchen: So lief Eröffnung in Hachenburg Rolf-Dieter Rötzel 03.11.2025, 12:33 Uhr

i Am Tresen, überwiegend jedoch in der Küche: Restaurantinhaber Jan Hamann. Rolf-Dieter Rötzel

Für Jan Hamann ist mit der Anmietung des Anwesens am historischen Alten Markt ein Traum in Erfüllung gegangen. Gastronom setzt auf Regionalität, hohe Qualitätsanforderungen, Naturbewusstsein und Nachhaltigkeit in der Küche.

Die Löwenstadt ist jetzt um ein kulinarisches Angebot reicher: Hamann’s Local Kitchen hat sich im ehemaligen Restaurant „Zum weißen Ross“ am Alten Markt, gleich unterhalb des Schlossbergs, niedergelassen. Nach verschiedenen Renovierungsarbeiten und Umgestaltungen erwartet die Gäste ein tolles Ambiente in einer herzlichen und stilvollen Wohlfühlatmosphäre, die durch eine stimmungsvolle Beleuchtung weiter ergänzt wird.







