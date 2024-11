Großeinsatz in Ebernhahn Halle eines Busunternehmens brannte Thorsten Ferdinand 05.11.2024, 16:58 Uhr

i Die Feuerwehren bekämpfen einen Brand bei einem Busunternehmen in Ebernhahn. Foto: Sascha Ditscher Sascha Ditscher

Großeinsatz für die Feuerwehren im unteren Westerwald: In Ebernhahn stand am Dienstagmittag eine Halle eines Busunternehmens in Flammen. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen durch eine Vollsperrung.

Der Brand einer Halle in Ebernhahn hat am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer auf dem Gelände eines Busunternehmens schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings mehrere Stunden an.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen