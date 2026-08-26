Messertat in Bad Marienberg Haftbefehl gegen 61-jährigen Beschuldigten erlassen Nadja Hoffmann-Heidrich 26.08.2026, 16:09 Uhr

i Das Gebäude, in dem sich am Montag die Messertat ereignet hat und in dem unter anderem ein italienisches Restaurant untergebracht ist, befindet sich mitten in der Bad Marienberger Kurzone. Röder-Moldenhauer

Eine Messertat am Montagabend in Bad Marienberg hat die Kurstadt in Aufregung versetzt. Auch zufällige Passanten waren verschreckt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat jetzt weitere Details bekannt gegeben.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montagabend in Bad Marienberg, bei der ein Beteiligter von dem anderen mit einem Messer schwer verletzt worden war, ermittelt die Koblenzer Staatsanwaltschaft inzwischen gegen einen 61-jährigen Italiener aus dem Westerwaldkreis wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.







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