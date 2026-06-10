Neues Erlebnis in Sespenroth Häuser der Auswanderer am Gelbach virtuell aufgebaut Markus Müller 10.06.2026, 19:33 Uhr

i Sie könnten fast für die Sespenroth-Auswanderer stehen: der Musiker Werner Stendebach und seine Frau Ursula, beide in Wäller Tracht. Die beiden, die aus dem Nachbarort Ettersdorf kommen, stehen vor der neuen Infotafel in Sespenroth. Markus Müller

Sespenroth im Gelbachtal ist ein verschwundenes Dorf. Doch vor wenigen Tagen feierte der Ort, dessen Bewohner 1853 nach Amerika auswanderten, seine Wiederauferstehung – zumindest virtuell. Digital kann man nun erleben, wo die Häuser einst standen.

Den Ort Sespenroth im oberen Gelbachtal gibt es seit Ostern vor 173 Jahren eigentlich nicht mehr. 1853 wanderte ein Großteil seiner Bewohner mit Sack und Pack nach Nordamerika aus. Aber dort und auch in der Region wird die Erinnerung an das ausgegangene Dorf wach gehalten.







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