Sespenroth im Gelbachtal ist ein verschwundenes Dorf. Doch vor wenigen Tagen feierte der Ort, dessen Bewohner 1853 nach Amerika auswanderten, seine Wiederauferstehung – zumindest virtuell. Digital kann man nun erleben, wo die Häuser einst standen.
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Den Ort Sespenroth im oberen Gelbachtal gibt es seit Ostern vor 173 Jahren eigentlich nicht mehr. 1853 wanderte ein Großteil seiner Bewohner mit Sack und Pack nach Nordamerika aus. Aber dort und auch in der Region wird die Erinnerung an das ausgegangene Dorf wach gehalten.