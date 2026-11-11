Die Hachenburger Fotografin Claudia Oehl ist im Oktober im Alter von 59 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Mit ihr verliert die Stadt nicht nur eine beliebte Persönlichkeit, sondern auch ein traditionsreiches Fachgeschäft.
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Der plötzliche Tod der bekannten wie beliebten Hachenburger Fotografin Claudia Oehl bewegt viele Menschen in der Region. Auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel zeigt sich erschüttert: „ Der frühe Tod von Claudia Oehl macht mich sehr betroffen. Mit ihr verlieren wir einen Menschen, der über viele Jahrzehnte eng mit unserer Stadt verbunden war und das Geschäftsleben in Hachenburg mit großem persönlichen Engagement bereichert hat.