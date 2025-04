„Haushaltsberatungen im April – das ist auch mal was Neues“, erklärte Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel in der Sitzung des Stadtrates am Montagabend. Aber der späte Termin hat seine Gründe.

Seit November 2024 ist der Hachenburger Stadtrat intensiv mit den Beratungen über den Haushalt für das Jahr 2025 beschäftigt. Auch eine Klausurtagung dazu hat stattgefunden. Herausgekommen ist nun ein Ergebnis, das man so zusammenfassen könnte: Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen! Doch die Sorgen um die finanzielle Ausstattung der Löwenstadt bleiben grundsätzlich bestehen.

Denn um den laufenden Etat auszugleichen, muss Hachenburg nicht nur seine liquiden Mittel in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro (und damit vollständig) in Anspruch nehmen, sondern eventuell auch noch einen Kredit in Höhe von 733.000 Euro aufnehmen. Der Gegenwind weht also deutlich ins Gesicht, wie Stadtbürgermeister Stefan Leukel anmerkte.

„Für 2026 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Haushalt, aber nur bei einer Erhöhung der Hebesätze.“

Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel

Vor allem durch die satte Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage in diesem Jahr um 5,5 auf 36,5 Punkte und die Erhöhung der Kreisumlage um 1 auf 43 Prozentpunkte sowie durch die Reform der Grundsteuer hat die Stadt 2025 rund 1 Million Euro weniger an Finanzmitteln. Ein Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen mildere diesen Verlust ein stückweit ab. Habe man in diesem Jahr noch auf eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer verzichtet, um Bürger und Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten, müsse man darüber für das nächste Haushaltsjahr allerdings intensiv nachdenken, machte Leukel deutlich.

Nichtsdestotrotz will die Stadt weiterhin investieren: So sollen der Umbau des ehemaligen Sportclubs Optimum zur Stadthalle/Haus der Vereine vorangetrieben, etliche Straßen saniert oder erstmals fertiggestellt, die Innenstadt fortentwickelt und die Kitas unterstützt werden. Da voraussichtlich jedoch nicht alle geplanten Straßenprojekte auch tatsächlich in diesem Jahr realisiert werden können, kann auf die Aufnahme eines Kredits eventuell verzichtet werden. Nach jetzigem Stand weist der Etat für Ende 2025 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 453,39 Euro auf. Diese liegt immer noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen von 814 Euro. „Bisher haben wir konsequent am Schuldenabbau gearbeitet, aber der Umbau des Optimums und der Ausbau der Straßen verschlechtern die Situation massiv“, sagte Leukel.

i Die erstmalige Erschließung des Mittelstandsparks in Hachenburg soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Nadja Hoffmann-Heidrich

Seit Jahren ein Dorn im Auge ist dem Stadtchef die Beteiligung der Stadt an den Kosten für das Löwenbad, das sich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindet, zu dem es jedoch seit vielen Jahren einen Vertrag mit der Stadt gibt, aus dem Leukel unbedingt raus möchte. Ohne das Bad würde das städtische Defizit in diesem Jahr rund 500.000 Euro geringer ausfallen, erklärte er.

Durchaus als „prekär“ bezeichnete WGH-Sprecher Christian Usinger den Haushalt. Die Umlageerhöhungen auf Kreis- und Verbandsgemeindeebene hätten dazu geführt, „dass wir als Stadt nun mit einer ungleichen Lastenverteilung konfrontiert werden, und zwar ohne erkennbare verbesserte Gegenleistung“. Von stolzen 12,9 Millionen Euro Steuereinnahmen würden direkt 10,6 Millionen Euro an die beiden anderen kommunalen Ebenen abgeführt.

Lob und Kritik für Stadtchef Leukel

Zwar sei es Stefan Leukel gelungen, wieder einen genehmigungsreifen Etat aufzustellen und wichtige Investitionen in die Umsetzung zu bringen, dennoch werde die Situation zunehmend knapper. „Wir sehen uns als WGH-Fraktion neben all den städtischen Entwicklungsaufgaben auch in der Verantwortung, unsere Bürger und Gewerbetreibende dafür nicht zunehmend zur Kasse zu bitten, sondern um die laufenden Kosten zu hinterfragen, zusätzliche Einnahmeoptionen zu nutzen und die Investitionen mit Bedacht zu planen“, so Usinger weiter. Als Bereich, der künftig neue Chancen biete, nannte er die Energieversorgung. Insbesondere die Entwicklung von Nahwärme und Windenergie könnte zu neuen Einnahmequellen führen, die Stadt müsse auf diesem Gebiet schnellstmöglich handeln.

SPD-Fraktionssprecher Clint Sikorski ging hingegen mit Stadtchef Leukel hart ins Gericht: Der Haushaltsplan sei recht schlicht und und ohne gestalterische Ideen aufgestellt. Vom Bürgermeister seien keine Vorschläge hinsichtlich Einsparpotenzialen und/oder Steueranpassungen vorgelegt worden. Leukel müsse sich fragen lassen, ob er aktiv gestalten oder lediglich verwalten wolle.

Suche nach Einsparmöglichkeiten

Mit Blick auf das strukturelle Defizit vieler Kommunen begrüßte Sikorski es, dass das Land der Verbandsgemeinde Hachenburg 3,9 Millionen Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Verfügung stelle, von denen 50 Prozent an die Ortsgemeinden und die Stadt fließen sollen. Weiterhin stimme ihn positiv, „dass auch auf Bundesebene und durch das beschlossene Sondervermögen die kommunale Finanzausstattung verbessert werden soll“. All dies dürfe jedoch nicht dazu führen, den Haushalt für Hachenburg gedankenlos durchzuwinken. Deshalb will die SPD alle Bereiche, auch die freiwilligen Leistungen und Magnete wie Kulturzeit oder Stadtbücherei, thematisieren. Zugleich fordert Sikorski die Stadt auf, sich stärker für sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau einzusetzen.

Um mittel- und langfristig noch einen soliden Haushalt realisieren zu können, sieht CDU-Fraktionssprecher Volker Kunz strukturellen Handlungsbedarf in mehreren Bereichen. Die Union hatte daher zur Sitzung einen Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Kostenreduzierung gestellt, der es jedoch nicht mehr fristgerecht auf die Tagesordnung geschafft hatte – aber alsbald in den Gremien diskutiert werden soll. Aus Sicht von Kunz ist es besser, „zunächst zu prüfen, ob man Kosten einsparen kann, anstatt sofort an der Einnahmeschraube zu drehen und damit die Unternehmen der Region zusätzlich zu belasten“.

i Am Gebäude der Kita Lieblingsplatz in Hachenburg sind in diesem Jahr Modernisierungsarbeiten geplant. Nadja Hoffmann-Heidrich

Darüber hinaus liegt auch Kunz die Beendigung des Schwimmbadvertrags zwischen Stadt und Verbandsgemeinde am Herzen. Es gehe keineswegs um die Schließung der Einrichtung, sondern um eine andere Verteilung der Kosten. Auch die stetig steigende Kostenentwicklung sei gründlich zu hinterfragen. Zur Umlageerhöhung sagte er, dass ein Dienstleister wie die Verbandsgemeinde nicht einfach die Preise erhöhen könne „und anscheinend nicht in der Lage ist, seine Prozesse effizient zu organisieren“. Stattdessen werde in die Kassen der Stadt und Ortsgemeinden gegriffen.

Kurt Todt (Bündnis 90/Die Grünen) nannte den Haushalt 2025 solide. Es sei jedoch absehbar, dass längst nicht alle geplanten Projekte realisiert werden können, schließlich sei schon fast wieder ein Drittel vom Jahr vorbei. Die geplanten Investitionen in die Kitas, in die Sanierung von Straßen, ins Optimum und in die endgültige Herstellung des Mittelstandsparks begrüßte er. Grundsätzlich berief er sich auf eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern, die dazu rieten, jetzt Schulden zu machen und Geld in die Infrastruktur zu stecken. Der Stadtrat nahm den Haushalt schließlich einstimmig an.

Drei Anträge müssen warten

Gleich drei Anträge waren zur jüngsten Stadtratssitzung eingegangen – jedoch allesamt zu spät für die aktuelle Tagesordnung. So wurden die Themen jeweils nur kurz angerissen, sie sollen aber alsbald in den Gremien intensiver besprochen werden. So fordert die WGH die Bestellung eines ehrenamtlichen Beauftragten für Inklusion und Teilhabe in der Stadt. Die SPD beantragt die Einberufung einer Runde – bestehend aus vier Mitgliedern des Ortsbeirats Altstadt sowie je einem Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen – mindestens eine Woche vor dem haushaltsberatenden Haupt- und Finanzausschuss, um die Belange und Projekte des Stadtteils zu priorisieren. Die CDU schließlich möchte einen überparteilichen Arbeitskreis bilden, der künftig den Haushalt besonders intensiv in den Blick nimmt und Einsparvorschläge erarbeitet. nh