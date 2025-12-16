Gelungene Adventsveranstaltung Hachenburger Weihnachtsmarkt ist stimmiges Erlebnis Mariam Nasiripour 16.12.2025, 15:22 Uhr

i Der Hachenburger Weihnachtsmarkt war aus Sicht aller Beteiligten ein voller Erfolg. Röder-Moldenhauer

Veranstalter ziehen eine zufriedene Bilanz. Das bestehende Konzept funktioniert sehr gut und soll auch im kommenden Jahr Grundlage für den Markt sein. Veranstalter, Akteure und die zahlreichen Besucher sind mit Ablauf glücklich.

Der diesjährige Hachenburger Weihnachtsmarkt ist nun bereits Geschichte. Wir haben beim Werbering Hachenburg und der Stadt als Kooperationspartner nachgefragt, wie zufrieden sie mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt waren, und ob es im kommenden Jahr Veränderungen geben wird.







