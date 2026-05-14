Diskussion im VG-Rat Hachenburger Verwaltung soll mehr Platz bekommen Nadja Hoffmann-Heidrich 14.05.2026, 14:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Hachenburg wird derzeit intensiv darüber beraten, ob und wie das bestehende Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße erweitert werden soll. Die Mehrheit des VG-Rates hofft, dass das Projekt mit Mitteln aus dem Sondervermögen gefördert wird. Röder-Moldenhauer

Mitarbeiter ohne festen Sitzplatz, Fachkräfte, die abwandern, und Azubis, die unter den Umständen gar nicht erst kommen: Das beschreibt laut Bürgermeisterin Gabriele Greis die Situation, die durch Raumnot in der VG-Verwaltung in Hachenburg herrscht.

Seit mehreren Jahren schon wird in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg darüber diskutiert, ob und wie das Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße erweitert werden kann und soll. Trotz organisatorischer Maßnahmen wie Home-Office-Angeboten und Digitalisierung von Prozessen sei durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Kommune der Raumbedarf für die Mitarbeiter deutlich gestiegen, begründet Bürgermeisterin Gabriele Greis das Vorhaben.







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