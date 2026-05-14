Mitarbeiter ohne festen Sitzplatz, Fachkräfte, die abwandern, und Azubis, die unter den Umständen gar nicht erst kommen: Das beschreibt laut Bürgermeisterin Gabriele Greis die Situation, die durch Raumnot in der VG-Verwaltung in Hachenburg herrscht.
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Seit mehreren Jahren schon wird in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg darüber diskutiert, ob und wie das Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße erweitert werden kann und soll. Trotz organisatorischer Maßnahmen wie Home-Office-Angeboten und Digitalisierung von Prozessen sei durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Kommune der Raumbedarf für die Mitarbeiter deutlich gestiegen, begründet Bürgermeisterin Gabriele Greis das Vorhaben.