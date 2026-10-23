Kreuzung am Burggarten Hachenburger Verkehrsknotenpunkt erneut Thema im Rat Nadja Hoffmann-Heidrich 23.10.2026, 18:00 Uhr

i Wie kann die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich am Burggarten verbessert und sicherer gestaltet werden? Um diese Frage geht es am Montag, 26. Oktober, erneut im Hachenburger Stadtrat. Nadja Hoffmann-Heidrich

Ob die nächste Stadtratssitzung in Hachenburg ebenso viele Zuschauer anlockt wie die Sitzung am 14. September, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall geht es am 26. Oktober erneut um den zuletzt stark diskutierten Kreuzungsbereich am Burggarten.

In der nächsten Sitzung des Stadtrates Hachenburg am Montag, 26. Oktober, geht es erneut um den Verkehrsknotenpunkt Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse/Friedrichstraße. Das Thema hatte zuletzt für Diskussionen in der Löwenstadt gesorgt, da für einen an dieser Stelle angedachten Kreisel einige alte Bäume im Burggarten weichen müssten.







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