Ungewöhnliche Sammlung Hachenburger sucht Nachfolger für sein Artikelarchiv Nadja Hoffmann-Heidrich 09.07.2026, 19:00 Uhr

i Seit fast 20 Jahren pflegt Norbert Honnef aus Hachenburg ein tägliches Ritual: Sobald er die aktuelle Ausgabe unserer Zeitung in den Händen hält, setzt er sich an den Schreibtisch und fängt mit seiner Dokumentationsarbeit an. 72 Ordner füllt seine Sammlung inzwischen. Röder-Moldenhauer

Er kommentiere, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sagt Norbert Honnef aus Hachenburg. Festgehalten hat er seine Meinung zu politischen Themen seit fast 20 Jahren in einer ungewöhnlichen Sammlung, die er nun in treue Hände abgeben möchte.

Seit fast 20 Jahren hat Norbert Honnef aus Hachenburg ein ungewöhnliches Hobby: Er sammelt politische Berichte aus unserer Zeitung. Wenn er morgens die aktuelle Ausgabe aus dem Briefkasten geholt hat, setzt sich der 87-Jährige an seinen Schreibtisch, schneidet Texte, Fotos und Karikaturen aus, baut diese zu Collagen zusammen und versieht diese mit eigenen Kommentaren.







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