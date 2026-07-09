Er kommentiere, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sagt Norbert Honnef aus Hachenburg. Festgehalten hat er seine Meinung zu politischen Themen seit fast 20 Jahren in einer ungewöhnlichen Sammlung, die er nun in treue Hände abgeben möchte.
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Seit fast 20 Jahren hat Norbert Honnef aus Hachenburg ein ungewöhnliches Hobby: Er sammelt politische Berichte aus unserer Zeitung. Wenn er morgens die aktuelle Ausgabe aus dem Briefkasten geholt hat, setzt sich der 87-Jährige an seinen Schreibtisch, schneidet Texte, Fotos und Karikaturen aus, baut diese zu Collagen zusammen und versieht diese mit eigenen Kommentaren.