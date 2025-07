Sport, Unterhaltung, kulinarische Leckereien und Informationen: All dies wurde beim Sommerfest in Hachenburg geboten.

Auch wenn das Wetter nicht wirklich zum Motto „Sommerfest“ passte, war die gleichnamige Veranstaltung von Stadt und Werbering Hachenburg wieder ein Publikumsmagnet. Kein Wunder, denn das bunte Programm rund um den Alten Markt bot Abwechslung für Groß und Klein.

i Kinderschminken, Bastel- und Spielestationen: Auch an die jüngsten Besucher war beim Hachenburger Sommerfest gedacht. Röder-Moldenhauer

Zahlreiche Vereine und Institutionen präsentierten sich und ihre Leistungen und ließen die Besucher verschiedene Aktivitäten ausprobieren – so beispielsweise an der Torwand, beim Mini-Tischtennis, im Bob-Simulator, beim Ho Sin Do oder am Lasergewehr. Doch nicht nur Sportfans kamen auf ihre Kosten: So gab es unter anderem Fahrzeugshows der Blaulichtfamilie und des Forstamtes, eine Präsentation von Modellfahrzeugen, Bastel- und Spielestationen, Gedächtnistraining, Kinderschminken, eine Kinder-Kirmes und vieles mehr.

i Wie dick ist eine 100 Gramm schwere Baumscheibe? An dieser Station waren Augenmaß und Bauchgefühl gefragt. Röder-Moldenhauer

Für die Unterhaltung auf der Bühne sorgten Musik- und Theatergruppen. Die Einzelhändler luden zudem am verkaufsoffenen Sonntag zum entspannten Bummeln und Shoppen ein. red