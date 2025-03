Hachenburger Kulturzeit lädt zur Verständigung ein

Als Einladung zur Demokratiebildung und zur persönlichen Begegnung versteht die Hachenburger Kulturzeit ihr neues Programm fürs erste Halbjahr 2025, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Chancen, die der Besuch von Kulturveranstaltung biete, würden in einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung sowie der politischen und sozialen Spaltung immer wichtiger, betonen Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Marco Dörner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde.

Aus Sicht von Kulturreferentin Beate Macht bietet Kultur die Möglichkeit zur hautnahen Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. Wenn man anderen Positionen zuhöre und sich damit auseinandersetze, könne dies der Beginn einer besseren Verständigung sein. „Jeder hat verdient, gehört zu werden“, betont Macht. „Kultur schafft Begegnungen, wo sonst Mauern wachsen.“ Unterschiedlichkeit müsse kein Problem sein.

Hachenburgs Kulturreferentin Beate Macht

Dass insbesondere das Stammpublikum der Kulturzeit das ebenso sieht, macht die Referentin daran fest, dass diese Gäste bewusst Veranstaltungen von Kabarettisten besuchten, von denen sie vorab wüssten, dass diese eine gegenteilige Meinung zur eigenen vertreten. „Das ist gelebte Demokratie“, erklärt Macht. Das führe dazu, dass noch vor Erscheinen des neuen Kalenders bereits viele Termine ausnehmend gut verkauft worden seien. „Man sollte sich daher frühzeitig Karten sichern“, so ihr Tipp.

Bereits ausverkauft ist der erneute Auftritt der vom Publikum zur Sonnenkönigin 2024 gekürten „La Signora“, die am 5. April mit ihrem Programm „Groß, blond, erfolgreich“ zu sehen ist. Schon am kommenden Samstag, 8. März, ist der zweifache Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, Mathias Richling, in der Stadthalle dem Wahnsinn auf der Spur – hierfür sind nur noch wenige Karten verfügbar.

Pointierte Kleinkunst und ganz viel Open-Air-Musik

Im erneut prall gefüllten Veranstaltungskalender geht’s im Bereich Kleinkunst am 17. Mai weiter mit einem Gastspiel von Jan van Weyde, der dem Fernsehpublikum durch Auftritte bei LOL, Nightwash und dem Quatsch Comedy Club bekannt ist. Für diesen Termin ist die Kartennachfrage ebenfalls groß. Der diesjährige Sonnenkönig, René Sydow, der die Löwenstadt Ende 2024 begeisterte, kommt übrigens am 15. November erneut nach Hachenburg – dann zusammen mit seinem Kollegen Christian Miedreich, so Machts Ausblick auf das zweite Halbjahr.

Bis zum Start der nächsten Kleinkunstsaison im Herbst verspricht die Kulturzeit aber noch einen heißen Sommer auf dem Alten Markt. Die Open-Air-Konzertreihe „Treffpunkt“ (immer donnerstags um 19.15 Uhr, Eintritt frei) beginnt am 26. Juni mit einem schwungvollen Programm der Altstädter Dorfmusikanten unter dem Motto „Treffpunkt Heimat“. Das Repertoire des rund 40-köpfigen Ensembles reicht von klassischer Blasmusik bis hin zu modernen Arrangements.

Tribute-Bands bringen Marillion und Pink Floyd auf die Bühne

Ebenfalls Lokalmatador ist die Marillion-Tribute-Band „Strange Engine“. Die fünf Musiker möchten am 3. Juli nicht nur eingefleischte Fans der britischen Progressiv-Ikonen begeistern, sondern alle Liebhaber von guter, handgemachter Rockmusik. „Pop mit urbanem Charme“ ist das Programm von Tom Mc Conner überschrieben, der am 10. Juli den Alten Markt erobern möchte. 2024 überzeugte er die Juroren von „Deutschland sucht den Superstar“ mit „seinem internationalen Flair“, wie es heißt.

Die aufstrebende Band Colin aus Köln verspricht den Treffpunkt-Besuchern am 17. Juli eine Mischung aus Indie-Pop und Alternative-Rock. „Überall daheim“ ist die Gruppe Hiss, die am 24. Juli Walzer, Blues, Folk, Ska, Polka und Rock’n’Roll auf der Open-Air-Bühne kombiniert. Nach größtmöglicher Authentizität strebt nach eigener Aussage die Pink-Floyd-Tribute-Band „Battersea Power Station“, die am 31. Juli ihr reichhaltiges Repertoire präsentiert.

Beate Macht dankt ihrem Team für die gute Zusammenarbeit, den politischen Gremien für das entgegengebrachte Vertrauen, den Sponsoren für die wichtige finanzielle Unterstützung und dem Publikum für seine Treue.

Der neuen Kulturkalender liegt öffentlich aus und ist auch unter www.hachenburger-kulturzeit.de zu finden.

Kultur soll für jeden erlebbar sein

Auf dem Cover des aktuellen Hachenburger Kulturkalenders, der neben den eigenen Veranstaltungen der Kulturzeit auch wieder etliche Termine anderer Anbieter enthält, sind zwei Pfauen mit opulentem Federkleid zu sehen. „Pfauen symbolisieren die Fülle der Schönheit. Es gibt so viel Schönes in der Welt. Man muss es nur finden. Das geht beispielsweise in der Kultur“, erläutert Kulturreferentin Beate Macht. Damit möglichst viele Menschen daran teilhaben können, bietet die Kulturzeit auch in diesem Jahr wieder verschiedene Pakete und Ticketmodelle an – unter anderem das Low-Budget-Ticket und das 1-Euro-Ticket für Menschen, die aktuell knapp bei Kasse sind. Wer gerne eine Veranstaltung besuchen möchte, aber noch keine Begleitung hat, für den hält die Kulturzeit einen neuen Service bereit: Seit Kurzem kooperiert sie mit der kostenlosen App Meet 5, über die man sich mit fremden (oder bekannten) Menschen verabreden kann. Für diese Personen reserviert die Kulturzeit immer einige Plätze. nh