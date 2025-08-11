Der Kirmesmontag in Hachenburg ist in jedem Jahr nicht nur ein Garant für beste Unterhaltung, sondern auch bekannt für eine regionale Spezialität. Dieses Mal gab es neben Ehrungen auch ein Jubiläum – und der Präsident wurde verabschiedet.

Die Hachenburger Kirmesfans kamen am Montag noch mal voll auf ihre Kosten. Dazu trug natürlich vor allem wieder die überaus aktive Kirmesgesellschaft mit dem scheidenden Präsident Marco Pfeifer und Kirmesekel Justus Bonn an der Spitze bei. Sie schaffen es jedes Jahr aufs Neue, das Publikum im voll besetzten Festzelt beim Frühschoppen zum Toben zu bringen.

Aber der Reihe nach: Der Kirmesmontag beginnt traditionell mit dem Ischelessen in den Gasthäusern der Stadt und im wunderschönen Ambiente des Gartens an der Perlengasse. Und das auch in diesem Jahr wieder – man kann fast drauf wetten – bei herrlichstem Sommerwetter.

i Kathi (rechts) und ihr Team servierten äußerst flott unzählige Teller mit dem Ischel. Markus Müller

„Wie, noch nie einen Ischel gegessen?“ Ihre Nachbarinnen können gar nicht glauben, dass ihre Kollegin das Hachenburger Nationalgericht noch nicht probiert hat. Aber es scheint zu schmecken, bald ist der Teller ratzebutz leer. Und wem der von Kathi und ihrem emsigen Team servierte, köstliche Fleischkloß am Morgen doch zu viel ist, für den gibt es eine vegetarische Variante.

i Lecker, leckerer, Ischel. Markus Müller

Dann wird es aber schon wild: Die Piraten Marco Pfeifer und Justus Bonn versuchen, den Stadtschlüssel zu erobern. Zum 70. Mal schaut zu: Paula Christian (94), Frau des ersten Kirmespräsidenten. Obwohl Stadtchef Stefan Leukel das halbe, mit Wasserpistolen bewaffnete Patenschaftsregiment aus Rennerod zu seiner Verteidigung aufgeboten hat, ist die Kirmesgesellschaft erfolgreich und zieht in festlichem Zug mit dem erbeuteten Rathausschlüssel zum Alten Markt.

i Großer Bahnhof am Kirmesmontag vor dem Historischen Rathaus. Röder-Moldenhauer

Dort hat Kirmesekel Justus nach seiner gelungenen Rede am Samstagabend seinen zweiten großen Auftritt. Als Ekel sei er nun am Steuer und natürlich als Optiker ein richtiger Seh-Mann, der für eine gute (Gleit-)Sicht sorge. Natürlich auch bei den Altstädtern im Jammertal.

„Der Ekel hisst die Segel in den Farben Rot und Gelb.“

Justus Bonn, Hachenburger Kirmesekel 2025

Im Festzelt im Burggarten wird der Frühschoppen mit einer besonderen Feier eröffnet: Seit 40 Jahren sorgt der Musikverein Siershahn dort für musikalische Unterhaltung. Präsident Pfeiffer bedankt sich mit einem Transparent und einem Podest in den Hachenburger Farben Gelb und Rot für Dirigent Michael Roski. Für die Sierscher revanchiert sich Petra Stumpf mit einer Kittel-Uniform.

i Gegenseitige Geschenke gab es für die 40-jährige Partnerschaft zwischen der Hachenburger Kirmesgesellschaft und dem Musikverein Siershahn. Röder-Moldenhauer

Dann wird es ernst: Schließlich dient der Frühschoppen in jedem Jahr einem guten Zweck, dieses Mal kommen die Spenden dem Frauenhaus zugute. Dafür stimmen die Pfarrer Yannik Steffens und Benedikt Wach gemäß dem maritimen Kirmesmotto gemeinsam mit den Hakijus und der Kirmesgesellschaft „Auf der Reeperbahn ...“ an. Das ganze Festzelt stimmt ein.

i Die Stimmung im Festzelt war hervorragend. Röder-Moldenhauer

Ja, und ein wichtiger, auch erneut ernster Programmpunkt ist die Auszeichnung des „Bürger des Jahres“. In diesem Jahr waren es gleich zwei Hachenburger Bürgerinnen, die diese Ehrung von Stadtchef Stefan Leukel erfuhren und dafür donnernden Applaus erhalten: die beiden Hebammen Sarah Fereg und Katharina Bonn. Leukel lobt sie für das gesamte Team der Hebammenambulanz, die nach der Schließung der Geburtshilfestation im Krankenhaus gegründet wurde.

i Stefan Leukel (links) zeichnete im Beisein von Marco Pfeifer die beiden Hebammen Sarah Fereg (2. von links) und Katharina Bonn als "Bürgerinnen des Jahres" aus. Röder-Moldenhauer

Nun geht es lustig weiter: Der Stadtchef, der Erste Beigeordnete der VG Marco Dörner und Altstadt-Oberhaupt Detlef Nink müssen sich am Ruder und bei einem Ratespiel beweisen. Klar, dass auch der König von Hawaii, Jens Geimer, kurz auf die Bühne muss, hatte er doch als Brauereichef Anspruch auf die Insel erhoben. Jetzt soll er den Bier-Seegang-Simulator ausprobieren – auch wieder für den guten Zweck.

i Am Schluss setzten Altstädter und Hachenburger gemeinsam die Segel. Markus Müller

Klar, dass dann auch Leute aus dem Jammertal, dem Stadtteil Altstadt, noch auch die Bühne müssen und zu ihrem großen Erstaunen freundlichst begrüßt werden. Doch ihr Ausflug auf die hohe See mit allerlei Einlagen ist dann nicht mehr so freundlich, sorgt aber für großes Gaudi bei den Zuschauern. Doch am Ende sind alle wieder versöhnt, als Hachenburger und Altstädter gemeinsam die Segel setzen.

i Alle danken dem scheidenden Präsidenten Marco Pfeifer aufs Herzlichste. Markus Müller

Einer streicht allerdings die Segel, und da wird es sehr emotional, und auch ein paar Tränen fließen: Präsident Marco Pfeifer nimmt seinen Abschied. Ein Meer von Fähnchen mit „Danke Marco“ im Zelt zeigt die Hochachtung, die alle vor seinem viele Jahre währenden Engagement haben.