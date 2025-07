Mal wird die Infrastruktur verbessert, mal geht es um Sicherheit, mal um Umweltschutz oder optische Verschönerungen: An den Grundschulen in der Verbandsgemeinde Hachenburg stehen aktuell und in nächster Zeit einige Maßnahmen an.

Ferienzeit ist häufig Sanierungs- und Umbauzeit in den Schulen. So ist es aktuell auch an den Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg. Eine große Maßnahme steht momentan an der Grundschule Am Schloss in der Löwenstadt an, wo insbesondere eine Verbesserung der Stromversorgung umgesetzt wird.

So laufen hier vorbereitende Arbeiten im Gebäude sowie die Kabelverlegung auf dem Schulhof für die Installation einer neuen Trafostation auf dem Grundstück unterhalb des Parkplatzes Borngasse. Diese ist erforderlich, weil der Energiebedarf in der Schule, etwa durch die Nutzung digitaler Lernmittel sowie die Zubereitung des Mittagessens für die Ganztagsschüler, stetig steigt. Die VG setzt das Projekt Trafostation in Kooperation mit der Stadt um, die ihrerseits die Stromversorgung im Burggarten verbessern möchte. Die Gesamtinvestition beträgt rund 445.000 Euro. Die vorbereitenden Maßnahmen schlagen laut Marco Dörner, Erster Beigeordneter der VG, mit circa 65.000 Euro zu Buche, die Kabelverlegung im Schulhof mit rund 90.000 Euro. Die Trafostation selbst kostet 280.000 Euro. Sie soll im Herbst in Betrieb genommen werden.

An optimiertem Schallschutz wird gearbeitet

Darüber hinaus finden am Altbau der Grundschule Am Schloss derzeit von außen Malerarbeiten (Abschluss innerhalb der Sommerferien) sowie im Anschluss Sanierungsarbeiten am Fachwerkgiebel über dem Haupteingang statt. Hierfür werden laut Marco Dörner circa 100.000 Euro aufgewandt. Zusätzlich ist in einem Klassenraum der Austausch von Fenstern und einer Tür zur Herstellung eines optimierten Schallschutzes (Verringerung des Höreintrags von außen) für hörbeeinträchtigte Kinder vorgesehen. Die Kosten hierfür werden auf 30.000 Euro geschätzt, berichtet der Erste Beigeordnete. All diese Arbeiten sollen bis zum Ende der Herbstferien erledigt sein. Malerarbeiten in Klassenräumen in der Größenordnung von 5000 Euro wurden nach Auskunft der VG bereits abgeschlossen.

Aber nicht nur in Hachenburg, sondern auch an den anderen Grundschulen finden derzeit Maßnahmen statt. In Alpenrod sind bis zum Ende der Sommerferien Maler am Werk, die Arbeiten sollen in den Herbstferien fortgesetzt werden. Arbeiten am Parkettboden wurden bereits umgesetzt. Die Auftragssumme beträgt hier insgesamt 11.000 Euro. 6000 Euro sind insgesamt für Malerarbeiten in Klassenräumen in den Grundschulen Altstadt und Müschenbach vorgesehen.

i Auf dem Schulhof der Grundschule Am Schloss in Hachenburg werden aktuell Kabel für die Errichtung einer Trafostation verlegt. Die vorbereitenden Arbeiten sollen innerhalb der Ferien abgeschlossen werden. Die Installation der Trafostation führt die Verbandsgemeinde in Kooperation mit der Stadt durch, die ihrerseits die Stromversorgung im angrenzenden Burggarten verbessern möchte. Die Anlage soll im Herbst in Betrieb genommen werden. Röder-Moldenhauer

Mit der Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED in den Sporthallen in Alpenrod, Kroppach und Hachenburg (Borngasse) wird eine Fördermaßnahme im Rahmen des Kipki-Programms realisiert. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf rund 65.000 Euro. An der Grundschule Borod ist der Austausch der Heizungsanlage mit der Umstellung auf eine Pelletheizung vorgesehen. Wie Marco Dörner informiert, soll die Maßnahme bis zum Winter erfolgt sein. Kostenpunkt: 130.000 Euro.

An der Grundschule Roßbach wird bis Ende August die noch im Zuge des Neubaus ausstehende Errichtung einer E-Ladesäule erfolgen (12.000 Euro). Darüber hinaus werden in den Herbstferien Innentüren im Altbau zum Preis von circa 8000 Euro ausgetauscht.

Maßnahme an Grundschule Atzelgift-Streithausen kostet circa 50.000 Euro

Eine Regenwasserzisterne wird zwischen August und Oktober an der Grundschule Atzelgift-Streithausen hergestellt. Dabei wird auch ein Kanal saniert und ein Weg erneuert. Diese Maßnahme kostet circa 50.000 Euro und wird ebenfalls durch das Programm Kipki gefördert. Auch die Grundschule Kroppach erhält eine durch Kipki geförderte Regenwasserzisterne. Hierfür ist der Zeitraum von September bis November festgesetzt. Geschätzte Kosten: 15.000 Euro.

Kurz bevor steht der Austausch eines Motorikparcours (42.000 Euro) an der Grundschule Müschenbach. Die Umsetzung ist in den nächsten beiden Wochen geplant, berichtet der VG-Beigeordnete Dörner.