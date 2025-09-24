Wein- und Schlemmerfest Hachenburger Genussmeile punktet mit Klasse statt Masse 24.09.2025, 16:00 Uhr

i Udo Schneider, Interims-Vorsitzender des Werberings Hachenburg, ist mit dem Verlauf des diesjährigen Wein- und Schlemmerfestes sehr zufrieden. Fotostudio Claudia Oehl

Ein edler Rebensaft im Glas, eine kulinarische Köstlichkeit auf dem Teller, von netten Leuten umgeben: Das sind die Zutaten des Wein- und Schlemmerfestes in Hachenburg, das in diesem Jahr wieder Tausende Gäste anlockte.

Bei bestem Spätsommerwetter lockte kürzlich das Wein- und Schlemmerfest des Werberings und der Stadt Hachenburg Tausende Besucher an. Darüber, wie das Fest vorbereitet wird und wie die Bilanz der Händler ausfällt, haben wir mit dem Interims-Vorsitzenden des Werberings, Udo Schneider, gesprochen.







