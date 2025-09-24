Ein edler Rebensaft im Glas, eine kulinarische Köstlichkeit auf dem Teller, von netten Leuten umgeben: Das sind die Zutaten des Wein- und Schlemmerfestes in Hachenburg, das in diesem Jahr wieder Tausende Gäste anlockte.
Lesezeit 2 Minuten
Bei bestem Spätsommerwetter lockte kürzlich das Wein- und Schlemmerfest des Werberings und der Stadt Hachenburg Tausende Besucher an. Darüber, wie das Fest vorbereitet wird und wie die Bilanz der Händler ausfällt, haben wir mit dem Interims-Vorsitzenden des Werberings, Udo Schneider, gesprochen.