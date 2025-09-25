Berufsinfo der anderen Art Hachenburger Gag Factory erfreut nicht alle Firmen 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Laura Brümmer war eine von zehn Comedians, die bei der Gag Factory in Hachenburg moderierten - und damit für eine etwas andere Form der Berufsinfomesse sorgten. Röder-Moldenhauer

Bei der Gag Factory haben die Verbandsgemeinde und die Kulturzeit Hachenburg Schüler mit Unternehmen zusammengebracht. Unter der Moderation von Comedians hatten die jungen Menschen Gelegenheit, verschiedene Berufe kennenzulernen. Ein erstes Fazit.

Auch wenn noch Gespräche mit Schulen und Unternehmen ausstehen, hat Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, ein erstes Fazit der neuartigen Berufsinfomesse Gag Factory gezogen, die vor wenigen Tagen von der Kommune in Kooperation mit der Kulturzeit Hachenburg in der Westerwald-Brauerei organisiert wurde.







