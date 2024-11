Hachenburg Hachenburger Fassfabrik muss weg: Stadtbürgermeister Leukel mit klarer Forderung Nadja Hoffmann-Heidrich

Von Nadja Hoffmann-Heidrich 15.10.2024, 09:00 Uhr

i Die Fassfabrik steht im Fokus des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes. Hier richtete die rechtsextremistische Kleinstpartei laut Jahresberichten 2022 und 2023 zahlreiche Veranstaltungen aus. Foto: Röder-Moldenhauer (Archiv) Archiv Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die große Polizeirazzia bei einer Kampfsportveranstaltung der rechten Szene vor gut einer Woche in der Fassfabrik in Hachenburg hallte jetzt auch noch in der Sitzung des Stadtrates nach: Man werde radikale Aktivitäten, ob politisch oder religiös motiviert, in der Löwenstadt nicht dulden, stellte Stadtbürgermeister Stefan Leukel unmissverständlich klar. Daher begrüße er den Polizeieinsatz ausdrücklich.

Hachenburg sei so eine tolle und schöne Stadt, deshalb müsse der „Schandfleck Fassfabrik“ als Treffpunkt der rechten Szene aus der Kommune verschwinden. Zwar seien der Stadt bei diesem Ansinnen ein Stück weit die Hände gebunden, dennoch werde man alles tun, um den Betreibern das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen, so Leukel weiter.

