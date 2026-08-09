Großes Volksfest im Westerwald
Hachenburger Ekel spricht sich für Kirmesmädchen aus
Die zwei Neuen machten ihre Sache bei der Eröffung der Hachenburger Kirmes schon richtig gut: Kirmespräsident Sascha Jahn (links
Die zwei Neuen machten ihre Sache bei der Eröffung der Hachenburger Kirmes schon richtig gut: Kirmespräsident Sascha Jahn (links) und Kirmesekel Marcel Ecker, hier bei der Ordensübergabe.
Markus Müller

In der Löwenstadt Hachenburg wird mit der Kirmes drei Tage lang eins der größten Volksfeste der Region gefeiert. Es wurde am Samstagabend auf dem Alten Markt feierlich eröffnet. Dort kam auch die Diskussion um die Kirmesmädchen kurz zur Sprache.

Lesezeit 3 Minuten
Ok, bevor wir zum mit Spannung erwarteten Thema bei der Eröffnung der Hachenburger Kirmes kommen, beschreiben wir doch erst mal die wunderschöne Stimmung bei der Eröffnung eines der größten Volksfeste auf dem Alten Markt: Mit der hereinbrechenden Dämmerung strömen immer mehr Gäste auf den zentralen Platz der Löwenstadt, dessen Atmosphäre mit den wunderschönen Gebäudeensembles, die zudem in prachtvolles Licht getaucht sind, immer wieder ...
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