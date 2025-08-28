Die Erwartungen der Veranstalter, Teilnehmer und Gäste wurden voll erfüllt: Das erste Bobbycar-Rennen in der Hachenburger Innenstadt war rasant, sportlich anspruchsvoll und vor allem ein riesiger Spaß.

Die erste große Bobbycar-Gaudi in der Hachenburger Innenstadt am Mittwochabend endete mit einem Vater-Sohn-Sieg: Matthias und Carl Taxacher aus dem Stadtteil Altstadt waren auf ihrem getunten, kleinen, roten Rutscheauto in einer anderen Tempo-Liga unterwegs als der Rest des Feldes. Mit rund 40 km/h in der Spitze flitzten sie vom Schlossberg aus die Wilhelmstraße hinab.

Papa Matthias (Jahrgang 1984) liebt Rennsport aller Art, wie er berichtet. Als er von dem Bobbycar-Rennen erfahren habe, sei er sofort Feuer und Flamme für das Projekt gewesen. Da die Familie jedoch kein eigenes Fahrzeug dieser Art mehr hatte, machte sie sich beim jüngsten Sperrmüll auf die Suche und wurde fündig. Neue Reifen mit Kugellager, Unterbodenbeleuchtung und einige Extras mehr wurden von Vater und Sohn in echter Handarbeit installiert – mit Erfolg: Carl (Jahrgang 2012) siegte in der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen, sein Vater setzte sich in der Gruppe ab 16 Jahre durch.

i Im Zielbereich wirbelten die Fahrer ordentlich Hackschnitzel auf. Diese waren ausgeschüttet worden, um die Teilnehmer zu bremsen. Mitarbeiter des Bauhofs sorgten dafür, dass die Sicherheit für jeden gegeben war. Röder-Moldenhauer

Ebenso wie die beiden Gewinner wurden auch die übrigen tollkühnen Starter vom Publikum entlang der 180 Meter langen Rennstrecke angefeuert. Einige Zuschauer hatte es sich zuvor auf Stühlen und sogar auf einem Sofa sowie mit erfrischenden Kaltgetränken in der Hand gemütlich gemacht, verfolgten interessiert, teils amüsiert und zwischendurch den Atem anhaltend das ungewöhnliche Spektakel, zu dem die Stadt Hachenburg und ihr Citymanagement in Kooperation mit dem städtischen Familienzentrum und dem Jugendzentrum (Juze) der Verbandsgemeinde sowie dank der Mithilfe etlicher Partner (insbesondere des städtischen Bauhofs) auf Initiative der ehemaligen Jugendvertretung eingeladen hatte. Finanziert wurde die Veranstaltung durch Mittel aus dem Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“ zur Belebung der City.

i Außerhalb des offiziellen Wettkampfs lieferten sich Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Citymanagerin Timea Zimmer ein heißes Rennen. Beide sind sich sicher: Die Veranstaltung wird wiederholt. Röder-Moldenhauer

Schon am Mittwochnachmittag hatten zunächst die Kleinen im Kita-Alter und anschließend die Sieben- bis Zwölfjährigen ihre Fahrkünste auf den Bobbycars unter Beweis gestellt. Während die Jüngsten fröhlich ihre Runden um den Brunnen drehten, durften sich die etwas Älteren auf einem Teilstück der großen Rennstrecke austesten, das nach einer scharfen Linkskurve etwa vor der Tourist-Information endete. Insbesondere nach einem kurzen, aber heftigen Regenschauer war dieser Abschnitt eine echte Herausforderung, wie der elfjährige Gabriel Kühn hinterher berichtete.

i Einige Zuschauer hatten es sich entlang der Strecke richtig gemütlich gemacht. Röder-Moldenhauer

Der Schüler war ganz begeistert von der Veranstaltung: Schon in den Wochen zuvor hatte er im Juze an seinem Fahrzeug rumgeschraubt, den Unterboden mit einer Metallplatte verstärkt, das Lenkrad verlängert und den Rennwagen mit einer bunten Beleuchtung versehen, die nach Einbruch der Dunkelheit in der Fußgängerzone erstrahlte. „Ich hoffe, dass die Veranstaltung wiederholt wird“, sagte Gabriel. „Dann darf ich endlich auch beim großen Rennen mitmachen, denn dann bin ich zwölf.“

i Auch Moderator und Stimmungsmacher DJ Markus Deluxe wagte eine Fahrt auf dem Bobbycar. Röder-Moldenhauer

Dass es auf jeden Fall eine Wiederholung geben wird, steht für Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Citymanagerin Timea Zimmer nach der erfolgreichen Premiere fest, wie sie gleich nach ihrer Zielankunft und noch voll im Geschwindigkeitsrausch verrieten. Auch sie hatten sich auf die Strecke getraut – angefeuert von weiteren städtischen Bediensteten, vielen ehrenamtlichen Helfern und Zuschauern. Timea Zimmer war übrigens die einzige Frau im älteren, 13 Teilnehmer umfassenden Starterfeld und schlug sich mit Platz 5 tapfer. Stefan Leukel, der sich für die Zukunft einen Wettkampf der Bürgermeister vorstellen kann (wie er augenzwinkernd anmerkte), schaffte es mit Platz 3 sogar aufs Podest (hat seinen Preis aber an den Viertplatzierten des Jugendrennens abgetreten). Im Ziel hatte er noch so viel Tempo drauf, dass er sich nur mit einer Judo-Rolle von seinem fahrbaren Untersatz in den Hackschnitzelhaufen, der als Bremspuffer diente, retten konnte.

i (Leichte) Stürze gab es nur bei den Trainingsfahrten. Die Strecke war mit 400 Strohballen gesichert. Beim eigentlichen Rennen erreichten alle Teilnehmer unfallfrei das Ziel. Röder-Moldenhauer

Auch bei den übrigen Startern war die Auslaufgeschwindigkeit am Fuße der Wilhelmstraße noch so hoch, dass die Hackschnitzel bei jeder Ankunft wie wild in die Luft gewirbelt wurden und anschließend von den Bauhofmitarbeitern wieder zusammengerecht werden mussten, damit auch der nächste Fahrer ausreichend geschützt war.

i Mitglieder des Skiverbands Rheinland sorgten für eine professionelle Zeitnahme aller Starter. Darüber hinaus waren viele weitere haupt- und ehrenamtliche Helfer für die Durchführung dieser Veranstaltung nötig. Röder-Moldenhauer

Gab es beim Einfahren und bei den Trainingsläufen noch ein paar kleinere, harmlose Unfälle, bei denen die Teilnehmer von einem der 400 Strohballen gebremst wurden, erreichten in den beiden Finalrennen alle Sportler ohne Sturz das Ziel. Die vorsorglich anwesenden Sanitäter erlebten einen entspannten Abend und konnten somit ebenfalls den fröhlich-rasanten Wettkampf genießen.

i Vom Schlossberg aus ging's für die Fahrer über den Alten Markt und dann die Wihelmstraße hinab. Die unterschiedlichen Bodenbeläge auf der Strecke, Gullydeckel und Regenrinne erforderten dabei volle Konzentration und gute Körperbeherrschung auf den kleinen Rutscheautos. Röder-Moldenhauer

Angeheizt wurde die Stimmung zusätzlich von DJ Markus Deluxe, der die Veranstaltung moderierte. Wer wollte, konnte seinen Wagen vor dem Start noch in der Boxengasse des Juze checken und tunen oder bei Michaela Weiß vom Medien-Leuchtturm ein Rennfahrer-Posing-Foto von sich machen lassen. Zu Abkühlung wurden in der Green-Lounge alkoholfreie Cocktails gereicht.

i Ottmar Schneider (Jahrgang 1958) war der älteste Starter beim Bobbycar-Rennen in Hachenburg. Von Durchgang zu Durchgang kam er besser in Fahrt und war am Ende traurig, als es vorbei war, verriet er. Röder-Moldenhauer

Die Zeitmessung der Teilnehmer des großen Rennens erfolgte durch Mitglieder des Skiverbands Rheinland mithilfe professioneller Technik. Nach je zwei Durchgängen in beiden Altersklassen standen die Sieger fest, die anschließend auf dem Alten Markt ausgezeichnet wurden. „Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde mit jedem Lauf schneller und konnte eine starke Entwicklung beobachten“, sprach der älteste Teilnehmer (Jahrgang 1958), Ottmar Schneider, vielen Mitfahrern aus der Seele.

i Nur wer mit Helm sowie Protektoren an Händen, Ellbogen und Knien ausgestattet war, durfte auf die Rennstrecke. Mitarbeiter des Jugendzentrums waren bei der Ankleide behilflich. Röder-Moldenhauer. Römo

Das sind die Sieger

Im Rennen der 12- bis 15-Jährigen standen folgende Fahrer auf dem Podest: Sieger Carl Taxacher mit einer Gesamtzeit von 42,95 Sekunden nach zwei Durchgängen, Luca Schnell (Platz 2; 49,91 Sekunden) und Maja Alhäuser (Platz 3; 51,08 Sekunden). Im Rennen ab 16 Jahre setzten sich Matthias Taxacher (1. Platz; 41,54 Sekunden), Giacomo Brustolon (2. Platz; 47,61 Sekunden) und Stefan Leukel (3. Platz; 48,29 Sekunden) durch. nh