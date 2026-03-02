Doch kein Geld für Westerburg Hachenburg will nun „sein“ Krankenhaus stärker fördern Nadja Hoffmann-Heidrich 02.03.2026, 16:00 Uhr

i Für den Aufbau einer Geriatrie-Abteilung am Standort Hachenburg des Evangelischen Klinikums Westerwald würde die Verbandsgemeinde gerne Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) des Landes einsetzen. Röder-Moldenhauer

Die vom VG-Rat Hachenburg beschlossenen 100.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm für ein geplantes Gesundheitszentrum in Westerburg müssen nun anderweitig eingesetzt werden.

Die Mitteilung des Landes, dass das geplante Gesundheitszentrum in Westerburg nicht mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) gefördert werden kann, hat auch Auswirkungen auf die Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg. Der dortige Rat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das von einem privaten Investor angestrebte Projekt ebenfalls mit 100.







Artikel teilen

Artikel teilen