Noch bis Sonntag geöffnet Hachenburg: Weihnachtsmarkt strahlt durch sein Ambiente Nadja Hoffmann-Heidrich 11.12.2025, 19:59 Uhr

i Sie freuen sich auf den Hachenburger Weihnachtsmarkt: (von rechts) Marktmeister Wilfried Dichant sowie die langjährigen Markthändler Kerstin und Karl-Heinz Mertens mit einer Auswahl ihrer Süßwaren. Röder-Moldenhauer

Wenn Wilfried Dichant und Karl-Heinz Mertens über den Hachenburger Weihnachtsmarkt sprechen, geraten sie leicht ins Schwärmen. Beide sind der traditionellen Veranstaltung seit langer Zeit verbunden.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Hachenburg hat viele Fans. Zu ihnen zählen auch Wilfried Dichant und Karl-Heinz Mertens. Beide Männer sind aber keineswegs nur passive Genießer der Veranstaltung, sondern aktive Bestandteile desselben. Der pensionierte Berufssoldat Dichant, der aus einer Schaustellerfamilie stammt, ist seit 2011 als Marktmeister unter anderem für die Verteilung der Stände auf dem Gelände zuständig.







Artikel teilen

Artikel teilen