Der Familienname Oehl steht in Hachenburg seit 1956 für fotografische Professionalität und Kreativität. Mit dem Tod von Claudia Oehl endet diese Ära.
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Durch den plötzlichen Tod von Claudia Oehl verliert Hachenburg nicht nur eine geschätzte Persönlichkeit und kreative Geschäftsfrau, sondern auch sein letztes Fotofachgeschäft. Claudia Oehl hatte das Geschäft 2011 von ihrem Vater Horst Dieter Oehl übernommen und an neuem Standort in der Tilmannstraße 6 nach eigenen Vorstellungen und gemäß den digitalen Anforderungen ausgebaut.