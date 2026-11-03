Mit 59 Jahren gestorben Hachenburg trauert um Fotografin Claudia Oehl Nadja Hoffmann-Heidrich 03.11.2026, 16:00 Uhr

i Fotografin Claudia Oehl aus Hachenburg, wie viele Menschen sie kannten und schätzten: fröhlich lachend, kompetent und mit Kamera in der Hand. Jetzt ist die beliebte Geschäftsfrau im Alter von 59 Jahren gestorben. Röder-Moldenhauer

Der Familienname Oehl steht in Hachenburg seit 1956 für fotografische Professionalität und Kreativität. Mit dem Tod von Claudia Oehl endet diese Ära.

Durch den plötzlichen Tod von Claudia Oehl verliert Hachenburg nicht nur eine geschätzte Persönlichkeit und kreative Geschäftsfrau, sondern auch sein letztes Fotofachgeschäft. Claudia Oehl hatte das Geschäft 2011 von ihrem Vater Horst Dieter Oehl übernommen und an neuem Standort in der Tilmannstraße 6 nach eigenen Vorstellungen und gemäß den digitalen Anforderungen ausgebaut.







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