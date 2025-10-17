Vom Kreis Cochem-Zell aus rollt derzeit eine Initiative übers Land, die sich für mehr Mitbestimmung der Kommunen einsetzt und dabei nicht mit Kritik an Land und Bund spart. Auch im Stadtrat Hachenburg war diese Initiative jetzt Thema.
Lesezeit 1 Minute
Der Stadtrat von Hachenburg hat sich mit großer Mehrheit gegen eine Unterstützung der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ ausgesprochen. Die Initiative wurde vor einigen Wochen von fünf Ortsbürgermeistern im Kreis Cochem-Zell gegründet.