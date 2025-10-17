Kritische Ortsgemeinden Hachenburg schließt sich „Jetzt reden wir“ nicht an 17.10.2025, 18:00 Uhr

i Die Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" beklagt sich unter anderem über zu viel Bürokratie in Deutschland. Über die Art und Weise der Aktion, die ihren Ursprung im Kreis Cochem-Zell hat, wurde jetzt im Stadtrat Hachenburg diskutiert. Ralf Hirschberger/dpa. dpa

Vom Kreis Cochem-Zell aus rollt derzeit eine Initiative übers Land, die sich für mehr Mitbestimmung der Kommunen einsetzt und dabei nicht mit Kritik an Land und Bund spart. Auch im Stadtrat Hachenburg war diese Initiative jetzt Thema.

Der Stadtrat von Hachenburg hat sich mit großer Mehrheit gegen eine Unterstützung der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ ausgesprochen. Die Initiative wurde vor einigen Wochen von fünf Ortsbürgermeistern im Kreis Cochem-Zell gegründet.







