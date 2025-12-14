Eltern in Sorge Hachenburg: Kein Auftrag für kinderärztliche Versorgung Nadja Hoffmann-Heidrich 14.12.2025, 09:52 Uhr

i Wie geht's weiter mit der kinderärztlichen Versorgung im oberen Westerwald? Diese Frage stellen sich aktuell viele besorgten Eltern in der Region. Christian Charisius/dpa. picture alliance/dpa

Statt der von Eltern im oberen Westerwald – und vor allem im Raum Hachenburg – seit Jahren gewünschten verbesserten kinderärztlichen Versorgung, würde das mögliche Aus der pädiatrischen Ambulanz in Kirchen eine weitere Verschlechterung bedeuten.

Das vor ein paar Tagen angekündigte Aus der kinderärztlichen Ambulanz in Kirchen macht viele Familien im Westerwald traurig und wütend. Vor allem im Raum Hachenburg wünscht man sich schon seit Jahren ein besseres pädiatrisches Angebot. Wir wollten von der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, dem neuen Träger der Klinik Hachenburg, wissen, ob es dazu aktuelle Entwicklungen gibt.







