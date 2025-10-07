Felix Schüchen gewählt Hachenburg hat einen neuen Stadtbeigeordneten 07.10.2025, 15:00 Uhr

i Nach der Wahl vereidigte Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (vorne rechts) den neuen Ersten Beigeordneten Felix Schüchen. Nadja Hoffmann-Heidrich

Nach 15 Monaten hat Volker Schürg sein Amt als Erster Beigeordneter der Stadt Hachenburg sowie sein Mandat als Stadtratsmitglied niedergelegt. Am Montagabend hat der Rat mit überwältigender Mehrheit einen Nachfolger gewählt.

Seit Jahren schon ist Felix Schüchen kommunalpolitisch in Hachenburg aktiv. Er engagiert sich unter anderem in städtischen Ausschüssen und seit dessen Gründung im Verein WGH, dem auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel angehört. Am Montag nun ist Schüchen mit überwältigender Mehrheit vom Rat zum neuen Ersten Beigeordneten der Löwenstadt gewählt worden.







