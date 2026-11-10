Gedenken zur Reichspogromnacht Hachenburg hält Erinnerung an jüdische Opfer lebendig Nadja Hoffmann-Heidrich 10.11.2026, 20:30 Uhr

i Mit Lichtern und eigenen, berührenden Gedanken zur Judenverfolgung im Dritten Reich bereicherten die Viertklässler der Grundschule Altstadt die Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

An einigen Orten im Westerwald wurde am Abend des 9. November an die Reichspogromnacht 1938 und die Judenverfolgung erinnert. Eine der Gedenkveranstaltungen fand in Hachenburg statt, wo zugleich ein passendes neues Buch vorgestellt wurde.

Dass die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden im Dritten Reich kein abstraktes Thema ist, sondern auch genau vor unserer Haustür stattgefunden hat, daran erinnerte eine bewegende Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht in Hachenburg.







Artikel teilen

Artikel teilen