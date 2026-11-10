An einigen Orten im Westerwald wurde am Abend des 9. November an die Reichspogromnacht 1938 und die Judenverfolgung erinnert. Eine der Gedenkveranstaltungen fand in Hachenburg statt, wo zugleich ein passendes neues Buch vorgestellt wurde.
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Dass die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden im Dritten Reich kein abstraktes Thema ist, sondern auch genau vor unserer Haustür stattgefunden hat, daran erinnerte eine bewegende Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht in Hachenburg.