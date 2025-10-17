Wie kommen Radfahrer besser und sicherer durch und nach Hachenburg? Manchmal helfen auch schon kleine Veränderungen, wie aus dem Entwurf eines neuen Verkehrszukunftsprojekts hervorgeht.
Die Stadt Hachenburg drückt beim Thema Radwegekonzept aufs Tempo. Auf Antrag der CDU-Fraktion fand sich der Sachverhalt nun auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung wieder. Dazu stellte Projektleiter Erik Drawe von der Planungsgesellschaft RV-K aus Frankfurt die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit in der Löwenstadt in Form eines Konzeptentwurfs vor.