Diskussion im Stadtrat Hachenburg feilt am Verkehrskonzept der Zukunft 17.10.2025, 20:00 Uhr

i Im geplanten Verkehrskonzept der Stadt Hachenburg spielt auch die Saynstraße als zentrale Verkehrsachse im Gewerbegebiet eine Rolle. Ein Vorschlag zur Entschärfung der bisweilen chaotischen Verkehrslage in dem Gebiet lautet, die Straße in eine Einbahnstraße umzuwandeln. Röder-Moldenhauer

Wie kommen Radfahrer besser und sicherer durch und nach Hachenburg? Manchmal helfen auch schon kleine Veränderungen, wie aus dem Entwurf eines neuen Verkehrszukunftsprojekts hervorgeht.

Die Stadt Hachenburg drückt beim Thema Radwegekonzept aufs Tempo. Auf Antrag der CDU-Fraktion fand sich der Sachverhalt nun auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung wieder. Dazu stellte Projektleiter Erik Drawe von der Planungsgesellschaft RV-K aus Frankfurt die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit in der Löwenstadt in Form eines Konzeptentwurfs vor.







