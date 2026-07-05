Mit einem Konzert der Band „Dayson Farmboys“ hat die jährliche Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Alter Markt“ in Hachenburg begonnen. Wir haben Besucher um ein erstes Feedback gebeten.
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Mit dem Song „Let me entertain you“ von Robbie Williams eröffnete die Westerwälder Coverband „Dayson Farmboys“ am vergangenen Donnerstag die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Alter Markt“ in Hachenburg. Nach zwei mitreißenden Songs betraten Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Carolin Buchner von der Hachenburger Kulturzeit die Bühne und begrüßten die Zuschauer.