Treffpunkt Alter Markt
Hachenburg feiert mit den „Dayson Farmboys“ den Sommer 
Die Dayson Farmboys sorgten für gute Stimmung beim Auftakt der Konzertreihe "Treffpunkt Alter Markt".
Die Dayson Farmboys sorgten für gute Stimmung beim Auftakt der Konzertreihe "Treffpunkt Alter Markt".
Röder-Moldenhauer

Mit einem Konzert der Band „Dayson Farmboys“ hat die jährliche Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Alter Markt“ in Hachenburg begonnen. Wir haben Besucher um ein erstes Feedback gebeten.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Song „Let me entertain you“ von Robbie Williams eröffnete die Westerwälder Coverband „Dayson Farmboys“ am vergangenen Donnerstag die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Alter Markt“ in Hachenburg. Nach zwei mitreißenden Songs betraten Stadtbürgermeister Stefan Leukel und Carolin Buchner von der Hachenburger Kulturzeit die Bühne und begrüßten die Zuschauer.

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