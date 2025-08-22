Es wird schnell, es wird spannend und sicher auch lustig: Jugendliche und Erwachsene flitzen in einem Wettbewerb auf kleinen Kunststoffautos die Hachenburger Fußgängerzone hinunter. Das hat es mit der spektakulären Premiere auf sich.

Ein rasantes und actiongeladenes Ereignis wirft in Hachenburg seine Schatten voraus: Am Mittwoch, 27. August, findet in der Innenstadt erstmals ein Bobbycar-Rennen statt. Dafür wird aktuell schon in einigen Garagen, Kellern und Schuppen an etlichen der kleinen Fahrzeuge geschraubt und getüftelt.

Die Idee zu dem Ereignis stammt noch aus der inzwischen aufgelösten Jugendvertretung der Verbandsgemeinde. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wollten gern eine sportliche und spaßige Aktion in der City initiieren. Und auch wenn es das Gremium mittlerweile nicht mehr gibt, fanden die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung, im Jugendzentrum (Juze) und im städtischen Familienzentrum die Idee so gut, dass sie sie nun trotzdem realisieren. Das Gemeinschaftsprojekt wird mithilfe finanzieller Mittel aus dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes umgesetzt.

Hunderte Strohballen sollen für Sicherheit sorgen

Wenige Tage vor dem Start sitzen Citymanagerin Timea Zimmer, Bauhofleiter Oliver Schnell, Michael Weber vom Juze-Team und Ute Fährmann, Leiterin des städtischen Familienzentrums, im Rathaus zusammen, um die letzten Sicherheitsaspekte und organisatorischen Fragen zu klären. Auch wenn alles gut geplant ist und der Ablauf steht, bleibt die Premiere des Bobbycar-Wettbewerbs bis zuletzt ein bisschen eine Wundertüte, „da wir überhaupt nicht einschätzen können, wie viele Leute tatsächlich teilnehmen möchten“, so die Veranstalter. Zahlreiche Anrufe und Mails weisen jedoch bereits auf ein starkes Interesse sämtlicher Generationen hin.

Besonders am Herzen liegt den Verantwortlichen die Sicherheit aller Fahrer. Dazu werden die Mitarbeiter des Bauhofs Matten und Hunderte Strohballen entlang der 180 Meter langen Strecke, die etwa auf Höhe der Bühne am Marktplatz beginnt, auf Höhe der Schwanenpassage in der Wilhelmstraße endet und einige Hindernisse beinhaltet, platzieren. Darüber hinaus sind bei den Rennen Schutzhelm, Protektoren für Hände, Knie und Ellbogen sowie festes Schuhwerk Pflicht. Minderjährige dürfen nur mit einer schriftlichen Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten teilnehmen, und jeder Athlet muss einen Haftungsausschluss unterzeichnen. Für (hoffentlich nicht stattfindende) Unfälle ist der DRK-Ortsverein mit einem Sanitätsdienst präsent.

„Für sportliche Wettbewerbe bin ich bekanntermaßen immer zu haben. Und natürlich habe ich den Anspruch, das Seniorenrennen zu gewinnen.“

Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel augenzwinkernd über seinen Start beim Bobbycar-Rennen.

Doch neben allen Sicherheitsvorkehrungen soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt unter anderem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: So wird es beispielsweise eine Tuning-Werkstatt (Boxengasse) des Juze zum Werkeln, einen Fotopoint mit Green-Screen für coole Rennfahrer-Siegerfotos, eine Greenlounge mit frischen, alkoholfreien Cocktails und mit Rauschbrillen zum Testen sowie Musik von DJ Markus Deluxe geben.

Das fröhliche Treiben beginnt um 16 Uhr mit einem Angebot für Kinder ab sieben Jahren: Sie können ihre Fahrkünste auf einer circa 50 Meter langen Strecke (Kita-Circle) unter Beweis stellen und erste Erfahrungen sammeln. Für alle unter sieben Jahren steht durchgehend ein kleiner, übersichtlicher Rundparcours am Brunnen bereit. Um 18.30 Uhr beginnt dann für die Fahrer ab zwölf Jahren das Training auf der Teststrecke. Bis 19 Uhr sind vor Ort Anmeldungen für das große Rennen auf eigenen Bobbycars möglich, für das um 20 Uhr der Startschuss fällt.

Auf die Erstplatzierten warten attraktive Preise

Der Wettbewerb wird in zwei Altersklassen ausgetragen: 12 bis 15 Jahre und ab 16 Jahre. Auf die jeweils drei Erstplatzierten warten attraktive Preise, die Teilnahme ist kostenfrei. Für einen zusätzlichen Showmoment sorgen aufblasbare Figuren im Start- und Zielbereich: Die Fahrer beginnen in einem Hai-Maul und landen schließlich unter einem Regenbogen. Um die professionelle Zeiterfassung kümmern sich Kati Henrich und Familie. Zahlreiche weitere haupt- und ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, zusätzliche freiwillige Streckenposten sind willkommen.

Stadtbürgermeister Stefan Leukel, der mit der Startnummer 1 ins Rennen geht, wertet den Bobbycar-Wettbewerb als tolle Aktivität zur Belebung der Innenstadt und hofft auf positive Effekte für die Einzelhändler und Gastronomen.