New Chorus Bisceglie Hachenburg erlebt italienisches Konzert der Extraklasse Rolf-Dieter Rötzel 05.07.2026, 15:00 Uhr

i Marzia Pedone (Sopran) im Duett mit Natale Monopoli. Rolf-Dieter Rötzel

Mit dem Konzert des „New Chorus Bisceglie“ in Hachenburg ging für den gebürtigen Süditaliener Graziano Giannattasio ein Traum in Erfüllung. Fast 400 Zuhörerinnen und Zuhörer genossen ein Gesangserlebnis der Extraklasse.

Ein glanzvolles Chor-Konzerterlebnis der Superlative und Extraklasse, das italienische Lebensfreude, Klangfülle und sensationelle Stimmen vereinte, bot der vielfach gefeierte „New Chorus Bisceglie“ aus Apulien bei seinem Deutschland-Debüt in der vollbesetzten katholischen Kirche in Hachenburg.







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