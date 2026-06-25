Ziel: Wohnflächen aktivieren
Hachenburg erhöht Steuersätze für unbebaute Grundstücke
Der Hachenburger Stadtrat hat für das laufende Jahr differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer festgesetzt. Sie gelten rückwir
Der Hachenburger Stadtrat hat für das laufende Jahr differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer festgesetzt. Sie gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2026.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Die Grundsteuerreform hat in der Stadt Hachenburg zu Mindereinnahmen geführt. Nun hat der Rat einstimmig einen Beschluss gefasst, mit dem in etwa das Niveau von vor der Reform erreicht werden soll.

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Üblicherweise verabschiedet der Hachenburger Stadtrat den Haushalt für ein neues Jahr in der Weihnachtssitzung des Vorjahres. Bei den Beratungen zum aktuellen Etat standen jetzt jedoch keine Teller mit Lebkuchen an den Plätzen der Ratsmitglieder (und Reporter), sondern – passend zum hochsommerlichen Wetter – Platten mit erfrischenden Wassermelonen und Ananas: Mit monatelanger Verspätung liegt nun seit dieser Woche auch ein Doppelhaushalt für ...

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