Demokratie schützen Hachenburg demonstriert gegen Rechtsextremismus 09.02.2025, 16:16 Uhr

i Bei einer Kundgebung gegen rechtsextremes Gedankengut füllten laut Polizeischätzung rund 1200 Menschen den Alten Markt in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Zu einer Kundgebung in der Löwenstadt unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – AfD verbieten“ sind rund 1200 Menschen geströmt.

In vielen Gemeinden und Städten gehen Menschen dieser Tage gegen rechtsextremes Gedankengut auf die Straßen – auch im Westerwald. Am Samstag hat es auf dem Alten Markt in Hachenburg eine Demonstration gegeben. Angemeldet hatte die Versammlung unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt – AfD verbieten“ der Verein Demos.

