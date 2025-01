Aus finanziellen Gründen Hachenburg bekommt vorerst keine Gemeindeschwester plus 13.01.2025, 14:00 Uhr

i Die Begleitung von Senioren (ohne Pflegegrad) im Alltag ist Aufgabe einer Gemeindeschwester plus. Die Verbandsgemeinde Hachenburg muss aus finanziellen Gründen vorerst auf die Einführung dieses Angebots verzichten. Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Aufgabe einer Gemeindeschwester plus ist es, Senioren ohne Pflegegrad im Alltag zu begleiten und zu unterstützen, damit die älteren Menschen möglichst lange selbstständig in ihrem Zuhause leben können.

Im Oktober 2024 hatte die in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen tätige Gemeindeschwester plus, Andrea Keßler, dem VG-Rat Hachenburg ihre Arbeit erläutert. Daraufhin herrschte in dem Gremium weitgehende Einigkeit darüber, eine solche Stelle auch für die eigene Kommune, mit finanzieller Hilfe des Landes, einzurichten.

