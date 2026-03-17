Eine Nacht in Höhr-Grenzhausen Haben Hotel Heinz und Zugbrücke neue Talente entdeckt? Markus Müller 17.03.2026, 06:00 Uhr

i In der "Süßen Werkstatt" des Hotels Heinz entwickelt Konditorin Sabine Heuboth (links) mit Teilnehmerinnen an der Night of Talents schöne und essbare Rosen aus farbigem Marzipan. Markus Müller

Mit der vierten Night of Talents hat das Netzwerk Working Family erneut ein Zeichen für eine praxisnahe Nachwuchsgewinnung im Gastgewerbe gesetzt. Auch zwei der größten Hotels im Westerwaldkreis machten mit – und stießen auf großen Zuspruch.

Unter dem Motto „Gastfreundschaft zum Beruf machen!“ öffneten engagierte Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in ganz Rheinland-Pfalz jetzt schon zum vierten Mal ihre Türen und ermöglichten jungen Menschen einen ganzen Abend lang einen spannenden und praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt der Hotellerie und Gastronomie.







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