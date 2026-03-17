Mit der vierten Night of Talents hat das Netzwerk Working Family erneut ein Zeichen für eine praxisnahe Nachwuchsgewinnung im Gastgewerbe gesetzt. Auch zwei der größten Hotels im Westerwaldkreis machten mit – und stießen auf großen Zuspruch.
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Unter dem Motto „Gastfreundschaft zum Beruf machen!“ öffneten engagierte Hotels und Restaurants des Netzwerks Working Family in ganz Rheinland-Pfalz jetzt schon zum vierten Mal ihre Türen und ermöglichten jungen Menschen einen ganzen Abend lang einen spannenden und praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt der Hotellerie und Gastronomie.