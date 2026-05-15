Aktuelle Schülerzahlen 26/27 Gymnasium Marienstatt im neuen Schuljahr sehr gefragt Markus Müller 15.05.2026, 18:00 Uhr

i Nach den neuesten Anmeldezahlen ist die Nachfrage nach einem Schulplatz in der Noch-Klosterschule Marienstatt nahezu ungebrochen. Markus Müller

Der Fortbestand des Privaten Gymnasiums Marienstatt soll durch die Übernahme in die Trägerschaft einer Stiftung gesichert werden. Doch wie sieht es überhaupt mit der Nachfrage nach einem Schulplatz dort aus?

Das Private Gymnasium Marienstatt, das demnächst von einer Stiftung getragen werden soll, an dem sich die Abtei, das Bistum Limburg und der Westerwaldkreis beteiligen wollen, erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Nach den neuesten Anmeldezahlen ist die Nachfrage nach einem Schulplatz in der Noch-Klosterschule nahezu ungebrochen.







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