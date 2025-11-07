Veranstaltung in Westerburg Gute Rahmenbedingungen für Arbeit der Blaulichtfamilie 07.11.2025, 18:00 Uhr

i Bei der Blaulichtkonferenz in Westerburg hielten der rheinland-pfälzische Innenminister, Michael Ebling, und Landtagspräsident Hendrik Hering Impulsvorträge. Röder-Moldenhauer

Landtagspräsident Hendrik Hering und der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling folgten der Einladung des SPD-Ortsvereins Westerburger Land. Nach deren Impulsvorträgen zum Thema Ehrenamt und Katastrophenschutz gab es eine Fragerunde.

Wertschätzung, Anerkennung der Arbeit, welche die sogenannte Blaulichtfamilie leistet, prägte eine Veranstaltung im Ratssaal Westerburg, zu welcher der SPD-Ortsverein Westerburger Land eingeladen hatte. Der Dank an die Ehrenamtlichen war der eine Teil, der andere die Frage, welche Rahmenbedingungen die Hilfeleistenden vorfinden und wie diese sich entsprechend einer sich in den letzten Jahren stark veränderten Sicherheitslage weiter entwickeln ...







