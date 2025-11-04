Gute Nachricht: B255 bei Langenhahn ist früher fertig

Seit Mitte März war die B255 bei Langenhahn gesperrt und die Verkehrsteilnehmer mussten großräumige Umleitungen in Kauf nehmen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Im kommenden Jahr stehen in Langenhahn nur noch zwei kleinere Maßnahmen an.
Die Bauarbeiten an der B255 bei Langenhahn sind einige Wochen früher abgeschlossen als ursprünglich angekündigt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez meldet, wird die Straße durch Hintermühlen am Freitag, 7. November, für den Verkehr freigegeben.