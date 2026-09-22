Heuzert klagt gegen Sperrung
Gutachten soll Klarheit im Brückenstreit bringen
Die Brücke über den Mühlengraben in Heuzert ist weiterhin gesperrt. Klarheit im Streit um den Grenzverlauf in dem Bereich soll l
Die Brücke über den Mühlengraben in Heuzert ist weiterhin gesperrt. Klarheit im Streit um den Grenzverlauf in dem Bereich soll laut Gerichtsbeschluss nun ein Sachverständigengutachten bringen.
Röder-Moldenhauer

Die Heuzerter können den Mühlengraben nach wie vor nicht überqueren: Ein Anwohner sperrt den direkten Weg in den Gemeindewald, weil er die Brücke als sein Eigentum betrachtet. Die juristische Auseinandersetzung mit der Gemeinde dauert an.

Lesezeit 1 Minute
Der jüngste Termin am Landgericht Koblenz zum Streit um eine gesperrte Brücke über den Mühlengraben in Heuzert hat keine Einigung zwischen der Ortsgemeinde und einem Anlieger erbracht. Wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mitteilt, erging daher ein „Hinweis- und Beweisbeschluss“.
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