Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, in diesem Fall war es eine Pressekonferenz, bei der es um den Katharinenmarkt ging, der am Samstag, 2. November, von 8 bis 18 Uhr in der Löwenstadt stattfindet. „Wir haben etwas Besonderes vor“, kündigte Timea Zimmer (Citymanagement Stadt Hachenburg) an.