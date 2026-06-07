Sport und Spaß Gut 300 Kinder feiern das Hachenburger Fußballfestival 07.06.2026, 15:44 Uhr

i Mehr als 300 Kinder haben an dem Fußball-Grundschulfestival in Hachenburg teil. c Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Für die Grund- und Förderschüler in der Verbandsgemeinde Hachenburg drehte sich schon jetzt alles um Tore und das runde Leder.

Nach der gelungenen Pilotveranstaltung 2025 fand jetzt zum zweiten Mal das Fußball-Grundschulfestival auf dem Hachenburger Kunstrasenplatz statt. Nach den Erkenntnissen aus dem Vorjahr wurden einige Stationen noch einmal leicht überarbeitet, um den Kindern noch mehr Bewegung und Abwechslung zu bieten, wie aus einer Presseinfo hervorgeht.







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