Für die Gerechtigkeitspartei Günes: Wir müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen 27.02.2026, 12:00 Uhr

i Mazlum Günes geht bei der Landtagswahl 2026 für die Gerechtigkeitspartei im Wahlkreis 5 ins Rennen. Fotostudio Röder-Moldenhauer

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Mazlum Günes. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Gerechtigkeitspartei selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren. Mazlum Günes tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Partei Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer an.







