Für die Gerechtigkeitspartei: Günes: Wir müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen
Günes: Wir müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Mazlum Günes. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Gerechtigkeitspartei selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Mazlum Günes tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Partei Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer an.
