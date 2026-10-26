Gelebte Nachbarschaft Gruselspaß in Siershahn kommt gutem Zweck zu Gute Hans-Peter Metternich 26.10.2026, 12:00 Uhr

i Wenn sich am 31. Oktober um 18 Uhr die Dunkelheit über den Unteren Westerwald senkt, öffnen sich in heimischen Gefilden in der Friedenstraße 7 in Siershahn pünktlich zu Halloween bereits zum fünften Mal symbolisch die Gräber. Dafür sorgen Nachbarn aus der Friedens- und Brunnenstraße in Siershahn. Die Utensilien stehen schon bereit. Hans-Peter Metternich

Eine unvergessliche Gruselnacht lockt am 31. Oktober ab 18 Uhr in die Friedenstraße nach Siershahn. Anlässlich des fünfjährigen Bestehens wird der Gruselspaß mit einem wohltätigen Zweck für das Kinderhospiz Hachenburg verbunden.

Wenn sich am 31. Oktober um 18 Uhr die Dunkelheit über den Unteren Westerwald senkt, öffnen sich in heimischen Gefilden in der Friedenstraße 7 in Siershahn pünktlich zu Halloween bereits zum fünften Mal symbolisch die Gräber. Was einst als kleine Nachbarschaftsaktion begann, hat sich längst zu einem echten Highlight entwickelt, das jährlich über 200 Gruselfreunde aus Nah und Fern in seinen Bann zieht.







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