Niemand geht in den Ferien gerne in die Schule, es sei denn, es ist ein freudiger Anlass. Dazu zählt der Spatenstich für die neue Mensa der Grundschule Hoher Westerwald in Nister-Möhrendorf. Mit dem Bau der Mensa schließt die Verbandsgemeinde (VG) Rennerod die letzte Versorgungslücke bei der Ganztagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern in der VG. Im neuen Schuljahr 2026/27 erhalten rund 60 Schülerinnen und Schüler der Grundschule eine Mittagsverpflegung und müssen ihr Mittagessen nicht mehr von zuhause mitbringen.

Wie VG-Bürgermeister Gerrit Müller erläuterte, war eine Mittagsverpflegung von der Schule wegen geringer Anmeldezahlen nicht gewollt. Nun freue er sich, dass die Bauarbeiten beginnen konnten. Darüber freute sich auch Schulleiterin Carina Ludwig, denn sie hat bereits 50 bis 60 Anmeldungen für die Ganztagsbetreuung vorliegen. Der Bau der Mensa stärke den Schulstandort, so Müller. Außerdem werde die heimische Wirtschaft gefördert, da alle beteiligten Firmen und Betriebe aus der Region stammen. „Die Schule bietet bereits eine Ganztagsbetreuung an, aber ohne Mittagsverpflegung“, betonte der VG-Bürgermeister.

Eröffnung ist für August 2026 geplant

Die Bauarbeiten haben am ersten Ferientag begonnen. Die Eröffnung der Mensa mit Küche ist für August 2026 geplant, wenn das neue Schuljahr 2026/27 beginnen wird. Der neue Anbau ist eingeschossig und hat eine Grundfläche von 222,55 Quadratmeter. Er verfügt über eine Küche, eine Spülküche, ein Lager, ein Vorbereitungsraum, ein Windfang, ein Personalraum und Toiletten. Der Anbau ist barrierefrei und rollstuhlgeeignet, zudem gibt es eine behindertengerechte Toilette im Flur gegenüber der Mensa.

Die Gesamtkosten betragen 984.000 Euro. „75 Prozent der Kosten werden über Fördergelder beglichen. Das ist dank eines geschickten Zuschussmanagements möglich“, freut sich Gerrit Müller. 367.6000 Euro stammen aus der Ganztagsförderung des Bundes, 260.000 Euro gibt es vom Landesschulbauprogramm, und der Westerwaldkreis fördert den Anbau mit 98.4000 Euro. Weitere 20.000 Euro stammen aus dem Beschleunigungsmittel Corona. Somit kostet der Mensa-Bau die VG nur 237.500 Euro. Die Planungs- und Architektenkosten wurden über den Zuschuss aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Ausbau von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder getilgt.

Mittagessen kostet 5 Euro

Die Kosten für ein Mittagessen betragen pro Kind 5 Euro, die nur anteilig, sprich 4,50 Euro, von den Familien getragen werden müssen. Familien, die eine Lehrmittelbefreiung haben, zahlen sogar nur 3,50 Euro bei einem Kind und 2,50 bei zwei Kindern. Ein Caterer sei auch schon gefunden. Er stamme zwar aus Rheinland-Pfalz, aber nicht aus dem Westerwaldkreis, so der VG-Bürgermeister.

Die Grundschule Hoher Westerwald in Nister-Möhrendorf wurde 1985 erbaut und seitdem mehrmals erweitert beziehungsweise angebaut. Die Bauleitung hat das Architekturbüro Schäfer aus Westerburg.