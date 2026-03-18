Eine unverbindliche Elternbefragung 2024 ließ die Vermutung zu, dass das Interesse an einem Ganztagsangebot an der Grundschule Hof groß sei. Doch die tatsächlichen Anmeldezahlen sprechen (zumindest vorerst) eine andere Sprache.
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Familien, die auf die Umwandlung der Grundschule in Hof in eine Ganztagsschule (GTS) zum nächsten Schuljahr 2026/27 gehofft hatten, müssen ihre Pläne nun ändern: Denn der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat beschlossen, die Option des Landes zur Einrichtung einer GTS vorerst nicht zu ziehen.