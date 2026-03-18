Anmeldezahlen zu niedrig Grundschule Hof bekommt vorerst kein Ganztagsangebot Nadja Hoffmann-Heidrich 18.03.2026, 07:00 Uhr

i Noch scheint an der Grundschule in Hof nicht die Zeit für eine Ganztagsschule gekommen zu sein. Die verbindlichen Anmeldezahlen für das Angebot fallen deutlich niedriger aus, als eine frühere, unverbindliche Elternbefragung vermuten ließ. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Eine unverbindliche Elternbefragung 2024 ließ die Vermutung zu, dass das Interesse an einem Ganztagsangebot an der Grundschule Hof groß sei. Doch die tatsächlichen Anmeldezahlen sprechen (zumindest vorerst) eine andere Sprache.

Familien, die auf die Umwandlung der Grundschule in Hof in eine Ganztagsschule (GTS) zum nächsten Schuljahr 2026/27 gehofft hatten, müssen ihre Pläne nun ändern: Denn der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat beschlossen, die Option des Landes zur Einrichtung einer GTS vorerst nicht zu ziehen.







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