Die Klasse 4a der Joseph-Kehrein-Grundschule in Montabaur hat sich in den vergangenen Wochen auf Anregung der Schulleitung intensiv mit einem Problem beschäftigt, das viele Menschen ärgert: Hundekot. Als von Lehrerin Silke Pook-Sesterhenn betreute Schulhundklasse, in der Flat Coated Retriever Caro regelmäßig am Unterricht teilnimmt, liegt den Kindern das Thema besonders am Herzen. Denn eins ist klar: Hier ist kein Hundeklo!

Im Rahmen des Sachunterrichts sah sich die Klasse ein Bild von einem Hundehaufen an und überlegte gemeinsam, welche Aspekte daran positiv (grün) oder negativ (rot) sind. Dabei wurde schnell klar, dass nicht der Hund schuld ist, sondern die Menschen, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht wegräumen.

Fähnchen mit Aufschrift „Häufchen sucht Herrchen“ gestaltet

Im Kunstunterricht bastelten die Schüler daraufhin kleine Fähnchen mit der Aufschrift „Häufchen sucht Herrchen“, um auf das Problem aufmerksam zu machen. An einem sonnigen Morgen zog die Klasse dann mit ihren Fähnchen los und suchte rund um die Schule und das Gelände der katholischen Kirche St. Peter in Ketten nach Hundekot. Mit Einweghandschuhen ausgestattet, steckten die Kinder die Fähnchen in die Hinterlassenschaften, um deren Anzahl sichtbar zu machen. Auch Schulhund Caro war mit dabei.

Zwei Tage später ging es an die Beseitigung. Mit Schaufeln sammelten die Kinder die markierten Hundehäufchen ein – insgesamt kamen beeindruckende 2 Kilo zusammen. Zum Abschluss des Projekts verfassten die Grundschüler eigene Zeitungsberichte über ihre Aktion und gestalteten Schilder, um auch langfristig auf das Problem aufmerksam zu machen.

Ihr Ziel ist es, Hundebesitzer zu sensibilisieren und zum Mitmachen zu motivieren: Wer einen Hund hat, sollte auch Verantwortung übernehmen! Mit ihrem Engagement hat die Klasse 4a nicht nur ihre Umwelt ein Stück sauberer gemacht, sondern auch gezeigt, wie wichtig Eigeninitiative und Zusammenhalt sind. Ihr Wunsch ist es, dass Montabaur ein Vorbild in Sachen Hundehygiene wird – für alle Zwei- und Vierbeiner.

Größte Grundschule in der VG Montabaur

Die Joseph-Kehrein-Schule hat derzeit 304 Schülerinnen und Schüler und ist die größte Grundschule in der Verbandsgemeinde Montabaur. Es gibt 104 Ganztagsplätze. Die Schule verfügt über zwei Gebäudekomplexe mit Unterrichtsräumen, die zusätzlich ergänzt werden durch diverse Fach- und Funktionsräume und eineMensa. Eine teilbareSchulturnhalleund ein Sportplatz mit Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage komplettieren die räumlichen Voraussetzungen. Zweinaturnah gestaltete Schulhöfemit zahlreichen Spielgeräten ermöglichen den Schülerinnen und Schülern eine vielfältige Pausengestaltung. cam