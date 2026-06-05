In heißen Ländern wie Spanien oder Italien findet man sie auf öffentlichen Plätzen, in Deutschland sind sie bisher nicht allzu weit verbreitet: Trinkwasserbrunnen werden durch den Klimawandel immer gefragter. Gibt es sie bald auch im Raum Montabaur?
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Auch im Westerwald kommt es immer häufiger zu Hitzewellen, die eine gesundheitliche Gefahr für die Menschen darstellen können. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn an öffentlichen Brunnen kostenloses Trinkwasser angeboten wird, um den Durst zu löschen und sich zu erfrischen.