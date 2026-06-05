Wegen Klimawandel und Hitze Grüne wollen Trinkwasserbrunnen in der VG Montabaur Thorsten Ferdinand 05.06.2026, 17:00 Uhr

i Die Brunnen in Montabaur und Umgebung kühlen an heißen Sommertagen zwar durch Verdunstung. Das Wasser ist aber nicht zum Trinken geeignet. Thorsten Ferdinand

In heißen Ländern wie Spanien oder Italien findet man sie auf öffentlichen Plätzen, in Deutschland sind sie bisher nicht allzu weit verbreitet: Trinkwasserbrunnen werden durch den Klimawandel immer gefragter. Gibt es sie bald auch im Raum Montabaur?

Auch im Westerwald kommt es immer häufiger zu Hitzewellen, die eine gesundheitliche Gefahr für die Menschen darstellen können. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn an öffentlichen Brunnen kostenloses Trinkwasser angeboten wird, um den Durst zu löschen und sich zu erfrischen.







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