Sechs Kandidatinnen und Kandidaten wollen Landrat des Westerwaldkreises werden, darunter allerdings kein Mitglied der Grünen. Nun überrascht die Ökopartei mit einer klaren Wahlempfehlung für Klaus Lütkefedder, den Bewerber der CDU.
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Die Westerwälder Grünen unterstützen bei der anstehenden Landratswahl den Kandidaten der CDU, Klaus Lütkefedder. Diese Entscheidung bestätigte die Sprecherin des Kreisverbands, Alexandra Abresch-Cäsar, auf Anfrage unserer Zeitung. „Grundlage dieser Empfehlung waren Gespräche mit Klaus Lütkefedder sowie mit dem Vorstand des SPD-Kreisverbands“, so Abresch-Cäsar.