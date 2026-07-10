Überraschende Entscheidung
Grüne unterstützen Klaus Lütkefedder bei Landratswahl
Die Grünen im Westerwald unterstützen bei der Landratswahl die Kandidatur von Klaus Lütkefedder (CDU). Diese Entscheidung ist pa
Die Grünen im Westerwald unterstützen bei der Landratswahl die Kandidatur von Klaus Lütkefedder (CDU). Diese Entscheidung ist parteiintern umstritten.
Thorsten Ferdinand

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten wollen Landrat des Westerwaldkreises werden, darunter allerdings kein Mitglied der Grünen. Nun überrascht die Ökopartei mit einer klaren Wahlempfehlung für Klaus Lütkefedder, den Bewerber der CDU.

Lesezeit 3 Minuten
Die Westerwälder Grünen unterstützen bei der anstehenden Landratswahl den Kandidaten der CDU, Klaus Lütkefedder. Diese Entscheidung bestätigte die Sprecherin des Kreisverbands, Alexandra Abresch-Cäsar, auf Anfrage unserer Zeitung. „Grundlage dieser Empfehlung waren Gespräche mit Klaus Lütkefedder sowie mit dem Vorstand des SPD-Kreisverbands“, so Abresch-Cäsar.
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