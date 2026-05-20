Achim Schwickert hat den Westerwald in Richtung Mainz verlassen und bekleidet dort künftig den Posten des Innenministers. Die Grünen aus der Heimat geben ihm ein paar deutliche Worte mit auf den Weg.
Lesezeit 1 Minute
Achim Schwickert (CDU) ist neuer Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz. Am Montag, 18. Mai, stand die konstituierende Sitzung im Kalender. Nahezu zeitgleich leitete die Erste Kreisbeigeordnete Gabi Wieland eine Sitzung des Kreisausschusses. Schwickerts „Überraschungs-Coup“ war da kein Thema – aber an anderer Stelle.