Mitteilung aus dem Westerwald
Grüne richten mahnende Worte an Achim Schwickert
Für die Grünen ist klar: Dem Fahrrad muss eine höhere Priorität eingeräumt werden. Doch oft hat im Westerwald das Auto Vorfahrt.
Für die Grünen ist klar: Dem Fahrrad muss eine höhere Priorität eingeräumt werden. Doch oft hat im Westerwald das Auto Vorfahrt.
Markus Eschenauer

Achim Schwickert hat den Westerwald in Richtung Mainz verlassen und bekleidet dort künftig den Posten des Innenministers. Die Grünen aus der Heimat geben ihm ein paar deutliche Worte mit auf den Weg.

Lesezeit 1 Minute
Achim Schwickert (CDU) ist neuer Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz. Am Montag, 18. Mai, stand die konstituierende Sitzung im Kalender. Nahezu zeitgleich leitete die Erste Kreisbeigeordnete Gabi Wieland eine Sitzung des Kreisausschusses. Schwickerts „Überraschungs-Coup“ war da kein Thema – aber an anderer Stelle.

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Westerwälder ZeitungPolitik (LaWa)

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