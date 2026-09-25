Verbindung Holler–Montabaur Grüne: Für Radweg braucht es endlich klaren Fahrplan Katrin Maue-Klaeser 25.09.2026, 10:00 Uhr

i Norbert Busch (von links), Eva Molsberger-Lange und Rita Schneider haben sich in ihrem Engagement für einen Alltagsradweg zwischen Montabaur und Holler über Jahre aufgerieben. Nun fordern die Grünen im Westerwaldkreis greifbare Fortschritte seitens des LBM. Archiv Initiative Radweg Jetzt!. Radwegeinitiative

Die Westerwälder Kreistagsfraktion der Grünen fordert echte Fortschritte für eine Alltagsverbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Montabaur und Holler. Der LBM müsse endlich abliefern. Kann dieser Vorstoß die Bürgerinitiative wieder beleben?

Der Kreisverband Westerwald von Bündnis 90/Die Grünen stellt sich ausdrücklich hinter die Forderung der Bürgerinitiative „Radweg Jetzt!“ nach einer sicheren Rad- und Fußwegeverbindung zwischen Holler und Montabaur und würdigt ihr langjähriges Engagement.







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