Die Westerwälder Kreistagsfraktion der Grünen fordert echte Fortschritte für eine Alltagsverbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Montabaur und Holler. Der LBM müsse endlich abliefern. Kann dieser Vorstoß die Bürgerinitiative wieder beleben?
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Der Kreisverband Westerwald von Bündnis 90/Die Grünen stellt sich ausdrücklich hinter die Forderung der Bürgerinitiative „Radweg Jetzt!“ nach einer sicheren Rad- und Fußwegeverbindung zwischen Holler und Montabaur und würdigt ihr langjähriges Engagement.